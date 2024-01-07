İstanbul'da İETT Kazası! Çok Sayıda Kişi Yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik kazası meydana geldi. D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

Feci kazada otobüsün şoförü araçta sıkışırken bazı yolcular ise yaralandı. Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu