İstanbul'da KARTEL-2 Operasyonu! Uluslararası Uyuşturucu Karteli Yakayı Ele Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Hırvatistan uyruku Nenad Petrak'ın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca, 'kasten adam öldürme' suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu." ifadesini kullandı.

Nenad Petrak'ın, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesinin (USKOK) raporuna göre 9 kadar ülkede çok sayıda kişiyi kendi suç örgütüne bağlayan bir "zehir taciri" olduğunu vurgulayan Yerlikaya, KARTEL-2 Operasyonu'na ilişkin şunları kaydetti: