Kütahya'da Feci Yangın! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Kütahya'da Feci Yangın! Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kütahya'da Feci Yangın! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esatlar köyünde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangından dolayı çöken evin enkazında burada yalnız ikamet eden Havva Nerkiz’in (78) cansız bedenini buldu.

Yaşlı kadının cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kütahya # yangın
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