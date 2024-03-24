İstanbul'da köprüler yeşil ve beyaza büründü

İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı. Köprüler, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla bu renklerle aydınlatıldı.

İstanbul'da köprüler yeşil ve beyaza büründü
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla yeşil ve beyaz renge büründü.

Dün akşam havanın kararmasıyla başlayan her iki köprüdeki aydınlatma sabaha kadar devam etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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