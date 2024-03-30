İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'daki yangın saat 08.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokağı'nda bir gecekonduda çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın bitişik haldeki 3 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tahliye ve söndürme çalışmaları başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında balkondan atlayan 65 yaşındaki Kevser Ulusoy yaralandı. Yangının çıktığı gecekondular ise kullanılmaz hale geldi.