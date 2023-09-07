İstanbul'da selin faturası büyük! Sular çekilince hasar gözler önüne serildi

İstanbul'un 3 ilçesinde büyük hasara yol açan selin izlerini silmek için çalışmalar sürüyor. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili olan selin ardından geriye balçık ve moloz yığını kaldı. Masko Mobilyacılar Kenti'nde ise yaklaşık 800 milyon maddi hasar var.

İstanbul'da selin faturası büyük! Sular çekilince hasar gözler önüne serildi
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İstanbul'un Kuzeybatısında bulunan ilçeler sağanağa teslim oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan yağış 2 can aldı, 31 kişi ise yaralandı. İkitelli'de derenin taşması sebebiyle vatandaşlar canını son anda kurtardı.

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİNDE HASAR BÜYÜK

Birçok ev ve iş yerinin su basmış, göle dönen yollarda ise otomobiller su altında kalmıştı. Ev ve işyerlerinde ise maddi hasar büyük. Sel sularının çekilmesiyle birlikte, geriye moloz yığınları ve balçık kaldı.

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Maddi hasarın en yoğun yaşandığı bir diğer bölge ise Masko Mobilyacılar Kenti oldu. Bölgede su tahliye ve moloz kaldırma çalışmaları sürüyor. MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, zararın 700-800 milyon liralara çıkabileceğini söyledi.

Sel basan diğer nokta ise M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda ise hayat normale döndü. Selin yarattığı maddi hasara yönelik ise Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Afad hane başına ilk etapta 15 bin lira maddi destekte bulunacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# istanbul # sel
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