Geceyi dışarıda geçirdiler! İstanbul yine felakete teslim oldu

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde binlerce kişi evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü, evleri-işyerlerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen yine önlem alınmadı. Akşam saatlerinde başlayan yağış , Avrupa Yakası'nda sele neden oldu.

Binlerce iş yeri ve evi göle çeviren sağanak yağışın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

SELDEN ETKİLENENLER GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Selden etkilenen vatandaşlar için İçişleri bakanlığı harekete geçti. AFAD ve Aile Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından hane başına 15 bin lira destek sağlanacak.

Mobilyacılar çarşısının 13A bloğunda bulunan 60 mobilya dükkanında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Metrekareye 125 kilogram yağaşın düştüğü gecede park halinde bulunan otomobiller, yağmur sularının sürüklemesiyle dükkanların içine girdi.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Geceden bu yana sel sularının tahliyesi ise sürüyor, ağır bilançonun tespit çalışmaları devam ediyor.

Masko Mobilyacılar Kentinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kentin deprem, altyapı ve yapılaşma sorununu dile getirdi ama çözüm önerisi sunmadı. Selden ilçelerde çalışmalar sürüyor.