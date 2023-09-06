Geceyi dışarıda geçirdiler! İstanbul yine felakete teslim oldu

İstanbul sağanağa teslim oldu. Akşam saatlerinde yaşanan sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği felakette birçok iş yeri ve ev kullanılamaz hale geldi. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar altyapının yetersiz olduğundan dert yandı.

Geceyi dışarıda geçirdiler! İstanbul yine felakete teslim oldu
Son Güncelleme:

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde binlerce kişi evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü, evleri-işyerlerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen yine önlem alınmadı. Akşam saatlerinde başlayan yağış , Avrupa Yakası'nda sele neden oldu.

Binlerce iş yeri ve evi göle çeviren sağanak yağışın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

SELDEN ETKİLENENLER GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Selden etkilenen vatandaşlar için İçişleri bakanlığı harekete geçti. AFAD ve Aile Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından hane başına 15 bin lira destek sağlanacak.

Halkalı yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor! Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü yaralarını sarmaya başladıHalkalı yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor! Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü yaralarını sarmaya başladıGündem

Mobilyacılar çarşısının 13A bloğunda bulunan 60 mobilya dükkanında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Metrekareye 125 kilogram yağaşın düştüğü gecede park halinde bulunan otomobiller, yağmur sularının sürüklemesiyle dükkanların içine girdi.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Geceden bu yana sel sularının tahliyesi ise sürüyor, ağır bilançonun tespit çalışmaları devam ediyor.

Masko Mobilyacılar Kentinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kentin deprem, altyapı ve yapılaşma sorununu dile getirdi ama çözüm önerisi sunmadı. Selden ilçelerde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# istanbul # sel felaketi
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Adıyaman'da 1700 yıllık oda mezarları bulundu!
Adıyaman'da 1700 yıllık oda mezarları bulundu!
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
2.200 yıllık Çin mumyası bulundu
2.200 yıllık Çin mumyası bulundu
Eylül taşının koruyuculuğu nereden geliyor?
Eylül taşının koruyuculuğu nereden geliyor?
Öne Çıkanlar "Bu Silahlar Türkiye'ye Karşı Patlayacak!" | Halil Nebiler'den Kritik NATO Yorumu | Ulusal Kanal "Bu Silahlar Türkiye'ye Karşı Patlayacak!" | Halil Nebiler'den Kritik NATO Yorumu | Ulusal Kanal Üniversite kayıt tarihini kaçırdım ne yapmalıyım? 2023 Güncel Üniversite kayıt tarihini kaçırdım ne yapmalıyım? 2023 Güncel