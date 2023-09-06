İstanbul'da sel nedeniyle kapatılan metrolar ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu

İstanbul'da etkili olağan sağanak ve sel sonrası 4 metro istasyonu hizmete kapatılmıştı. Metro istasyonlarında çalışmalar devam ederken istasyonların ne zaman hizmete açılacağı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

İstanbul'da sel nedeniyle kapatılan metrolar ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu
Editör: Uğur Çam
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İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası metrolarda bazı duraklar hizmete kapatılmıştı. O durakların ne zaman hizmet vereceği belli oldu. Metro İstanbul'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

KAPATILAN METROLAR YARIN HİZMETE AÇILACAK

İstanbul'da yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası, 4 metro istasyonu da hizmet dışı kalmıştı. Metro İstanbul, kapatılan durakların yarın hizmete açılacağını duyurdu. Konu hakkında Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

- İstanbul’un kuzeybatısında dün akşam meydana gelen yoğun yağış nedeniyle M3 Metro Hattımızın Kayaşehir Merkez, Şehir Hastanesi, Siteler ve Turgut Özal istasyonları işletmeye kapatılmıştır. Dün gece olayın gerçekleştiği saatten bu yana istasyonlarımızda güvenlik, temizlik, işletme, teknik bakım ve onarım ekiplerimiz 365 personel ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için çalışmalara aralıksız devam etmektedir. İstasyonlarımızı bazı eksiklerle de olsa yarın hizmete açabilmeyi hedefliyoruz.
# İstanbul # istanbul # sel # metro
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