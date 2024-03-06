İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yağışlı hava megakenti vurdu

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da, yağışlı hava etkili oluyor. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışlı hava, trafik akışınının da yavaşlamasına neden oldu.

İstanbulluların yola çıktığı sabah saatlerinde etkili olan yağış, bazı bölgelerde trafik yoğunluğunu artırdı.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Maltepe, Kartal, Pendik mevkilerinde trafikte aksamalar yaşandı. TEM Otoyolu Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgelerinde de araç trafiği nedeniyle sürücüler yavaş ilerleyebildi. Otoyolun Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa, Kağıthane mevkisi Ankara istikametinde de trafik yavaş seyrediyor.

METRO VE METROBÜSLERDE KALABALIK OLUŞTU

Sabah saatlerinde metro ve metrobüslerde de yoğunluk yaşandı. Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'ndan Altunizade Metrobüs Durağı'na aktarma yapmak isteyen yolcular, turnike bölgesinde ve durakta yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 09.00'da kentteki trafik yoğunluğu yüzde 75'lere çıktı.