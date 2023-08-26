İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da planlı kesintililer Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından duyuruldu. Artık elektriksiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Peki hangi ilçelerde elektrik kesilecek? 26 Ağustos günü kesilecek elektrik ne zaman geri gelecek?

26 AĞUSTOS GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

ARNAVUTKÖY

KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 16:00:00 saatleri arasında

YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında

YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında

TAŞOLUK mah ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞERİFE sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 16:00:00 saatleri arasında

HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00

HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 26/08/2023 09:30:00 - 26/08/2023 12:30:00 saatleri arasında

HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/08/2023 12:00:00 - 26/08/2023 15:00:00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

AVCILAR

MERKEZ mah KATİP AHMET, MAHMUTOĞLU, YENİYOL, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 12:00:00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

BAĞCILAR

BAĞLAR mah 56., ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk / HÜRRİYET mah 129., 130., 64., 65., MALAZGİRT, MENDERES, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında

KAZIM KARABEKİR mah 265., 270., 271., 272., 292. sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 15:00:00 saatleri arasında

YENİMAHALLE mah 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527. sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

BAHÇELİEVLER

ÇOBANÇEŞME mah BADEM 2, KARANFİL 3, MİTHATPAŞA sk bölgelerinde 26/08/2023 12:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAK mah MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 26/08/2023 12:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 63., 64., SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTİKLAL mah CENDERE, DARBUKA, FESCİ YOKUŞU, HOCA, SAHAF CAMİİ, SAHAF KUYUSU sk bölgelerinde 26/08/2023 10:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

CUMHURİYET mah AŞİYAN, BEYAZGÜL 1, GÜNGÖR, SEMA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

RAMİ YENİ mah İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah ATABEY, MEHMET ALİAĞA, SERFİNAZ, İSLAMBEY sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

YAVUZ SİNAN mah LEBLEBİCİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ, YENİHAYAT, ÇAKŞIRCI sk bölgelerinde 26/08/2023 09:30:00 - 26/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, GÜLDALI, GÜLSEVER, KAYACIK, LADİN, SELVİ, YILDIRIM sk bölgelerinde 26/08/2023 13:00:00 - 26/08/2023 22:00:00 saatleri arasında,

SANAYİ mah ATATÜRK, BAŞAKLI, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, MİNE, OKÇU, SAADET, SANCAK, SANCAKLI, ÇARŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 26/08/2023 13:00:00 - 26/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

GÜMÜŞYAKA mah BULANCAK, EKBER, GENÇOSMAN, GÖLYAKA, GÜVENEL ÇIKMAZI, MEDENİYET, RAŞİT ÇIKMAZI, SULUSARAY, SİVEREK, TOPÇAM, TÜZÜN ÇIKMAZI, ZAĞNOSPAŞA sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında,

GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında

GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ