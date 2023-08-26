Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı? İSKİ açıkladı...

Küresel ısınmanın yüzünü daha da fazla gösterdiği bu günlerde bir yandan da devam eden sıcaklıklar barajlardaki suyu tehlikeye soktu. Peki İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurdu.

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da su sorunu büyümeye devam ediyor. Barajlardaki sular çekilmeye devam ederken 26 Ağustos günü düne göre baraj doluluk oranı %0,28 azaldı.

BARAJLARDA NE KADAR SUYUMUZ KALDI?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin açıkladığı tabloya göre 26 Ağustos 2023 günü İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %30,97'yi gösteriyor. Bu oran iki haftanın en düşük sayısına işaret ediyor.

26 AĞUSTOS 2022'den %28 DAHA AZ SU VAR

Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde %59,42 olan oran bugün %30,97 olmuş durumda. İstanbul'un su sorununa nasıl çözüm bulunacağı ise merak konusu.