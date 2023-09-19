İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Beyoğlu İş Merkezi'nin bodrum katında saat 9.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanlar yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken İstiklal Caddesi bir süre Noltaljik Tramvay seferlerine durduruldu.

Panik yaratan yangın kısa sürede kontrol atına alındı. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının ardından seferler normale döndü.