İsveç'in NATO Üyeliğine Şehit Ve Gazi Yakınlarından Tepki Geldi

Hükümet İsveç'in NATO üyelik sürecini hızlandırırken şehit yakınları ve gaziler bu durumdan rahatsız. Malül Gazi İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, teröre destek veren İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili protokol Meclis Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Ancak vatandaş teröre destek veren İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı.

İstanbul'da basın açıklaması yapan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı, İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Şehit yakınları ve gaziler sınır ötesinde düzenlenen operasyonlara ilişkin yanlış algı yaratmaya çalışanlara da tepki gösterdi.

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# şehit yakını # gazi # nato # isveç
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