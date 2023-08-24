İzmir Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti!

İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulan Selami Arslan, yakınları tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti!
İzmir Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Editör: Süleyman Daban
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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri, Arslan'ı tabancayla vurup olay yerinden kaçtığı iddia edilen S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 mermi kovanı bulundu, 2 merminin de Arslan'ın park halindeki otomobiline isabet ettiği belirlendi.

Zanlı S.A. ile ölen Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında, Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen silahla yaralama konulu bir dava bulunduğu, duruşmasının bugün yapılacağı, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, yaklaşık 10 kişilik bir grubun otoparkta konuştuğu görülüyor.

Vefat eden Selami Arslan, binmek için bir otomobile doğru yöneliyor. Gruptakilerden bir kişi konuşmaya devam eden Arslan'a birkaç el ateş ediyor ve Arslan yere düşüyor. Otoparktaki kişiler tarafından otomobilin arka koltuğuna götürülen Arslan, bir süre sonra otomobilden çıkartılarak otopark dışına taşınıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Asayiş # silahla yaralama
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