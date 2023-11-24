İzmir'de Depremde Deniz Kazası Tatbikatı Yapıldı

İzmir'de deprem anında tekne kazası tatbikatı yapıldı. Urla ilçesinde senaryo gereği deprem anında denizde yaşanan tekne kazası sonucu 25 kazazede kurtarıldı.

İzmir'de Depremde Deniz Kazası Tatbikatı Yapıldı
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İzmir'in Urla ilçesinde 90 personel ve 21 aracın görev aldığı deprem anında tekne kazası tatbikatı yapıldı.

Tatbikata 64 UMKE gönüllüsü ile diğer kurumlardan 90 personel ve 21 araç katıldı.

3 gün süren tatbikatın ilk 2 gününde afet ve olağan dışı durumlarda medikal bilgi ve beceri içeren dersler ve birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Tatbikatın son gününde ekipler Karantina Adası açıklarındaki senaryo gereği, deprem esnasında denizde yaşanan tekne kazasında yaralanan 25 kazazedeye müdahale etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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