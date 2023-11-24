Ankara'da Kaçak Tıbbi Malzeme Operasyonu! 25 Milyon TL Değerinde Malzemeler Ele Geçirildi
Ankara'da bir adrese yapılan baskında 25 milyon değerinde kaçak tıbbı malzeme ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Düzenbazların adresi belirlendi; baskın yapıldı... Koli koli kaçak ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Ankara'da kaçak tıbbı malzeme üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, operasyonda 120 bin adet kompozit diş, 2 kilogram metal diş dolgu malzemesi ve diş aparatlarından oluşan toplam değeri 25 milyon TL'lik sahte tıbbi malzemeye el koydu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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