Sayıştay'ın Antalya Raporu Açıklandı! İşte Antalya Sahillerindeki Rant Sistemi

Antalya sahillerindeki işgal her geçen yıl büyüyor. Sayıştay'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi için hazırladığı raporlarda, sahillerdeki işgal, yıkılmayı bekleyen yapılar ve usulsüz işlemlerle ilgili değerlendirmeler yer aldı.

2022 yılı raporunda, önceki yıl hazırlanan rapora da yansıyan Konyaaltı Sahili işgallerinin artarak devam ettiği saptandı.

Sahildeki restoran, kafe ve büfe olarak işletilen alanların, projeye aykırı olarak genişletildiğine vurgu yapılan raporda, şu ifadeler yer aldı: "Konyaaltı Sahil Projesi olarak isimlendirilen bölgede, belediye tarafından kiralanan alanların şartnamelere aykırı olarak büyütüldüğü görülmüştür."

Ayrıca raporda, Karaalioğlu Parkı’nda mevzuata aykırı işlemler ve yıkılmayı bekleyen binlerce kaçak yapıyla ilgili pek çok detay yer aldı.

Raporda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahil Düzenlemesi Mimari Projesi’ni sürdürmek için ikinci etabı hazırlarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ihale dökümanını kullanıldığı belirtildi. İhalenin ve projenin de usule uygun yapılmadığının altı çizildi.