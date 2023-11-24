İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu! 38 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği 43 şüpheliden 38'i yakalandı.

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu! 38 Şüpheli Yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürüttüğü soruşturmada, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 17 şüphelinin, ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması ile tren-hızlı tren hatlarına sabotaj gibi sansasyonel eylemler için örgüt tarafından görevlendirildiğini tespit etti.

Örgüt mensuplarına bu eylemler için gerekli paranın finanse edilmesi için faaliyet yürüten 26 şüphelinin de PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda eylem ve faaliyetlere katıldıklarının tespit edilmesinin ardından savcılık 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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