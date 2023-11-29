İzmir'de Doğal Gaz Borusu Patladı
İzmir’de su baskını yaşanan Konak ilçesinde doğal gaz borusu patladı. Elektrik onarım çalışmaları sırasında iş makinesinin patlattığı doğalgaz borusunda yangın çıktı.
İzmir'de elektrik onarım çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Çıkan yangın 1 buçuk saatte kontrol altına alınabildi.
Pazar günü sağanakla beraber su taşkını yaşanan Alsancak Mahallesi’nde elektrik dağıtım şirketi iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı ve yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Gazın kesilmesiyle yangın kontrol altına alındı. Zarar gören boru tamir edildi.
Öte yandan bölgede esnafın çilesi bitmedi. Su baskınının oluşturduğu hasarların tespiti devam ediyor.
Bölgeye elektriğin tamamen verilmemesi nedeniyle işletmeler hizmet veremiyor.
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