İzmir'de Doğal Gaz Borusu Patladı

İzmir’de su baskını yaşanan Konak ilçesinde doğal gaz borusu patladı. Elektrik onarım çalışmaları sırasında iş makinesinin patlattığı doğalgaz borusunda yangın çıktı.

İzmir'de Doğal Gaz Borusu Patladı

İzmir'de elektrik onarım çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Çıkan yangın 1 buçuk saatte kontrol altına alınabildi.

Pazar günü sağanakla beraber su taşkını yaşanan Alsancak Mahallesi’nde elektrik dağıtım şirketi iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı ve yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Gazın kesilmesiyle yangın kontrol altına alındı. Zarar gören boru tamir edildi.

Öte yandan bölgede esnafın çilesi bitmedi. Su baskınının oluşturduğu hasarların tespiti devam ediyor.

Bölgeye elektriğin tamamen verilmemesi nedeniyle işletmeler hizmet veremiyor.

İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi! İZDENİZ'den Açıklama Yapıldıİzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi! İZDENİZ'den Açıklama YapıldıYurt
# izmir # Doğal Gaz Boru Hattı # patlama # doğal gaz
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İsrail çocukları silahlandırıyor! - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz İsrail çocukları silahlandırıyor! - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz Tek Bir Damla Derin Nefes Almanızı Sağlıyor! Tek Bir Damla Derin Nefes Almanızı Sağlıyor!