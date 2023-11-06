İzmir'de Hakem Heyetinden Limit Aşımı Kararı! Bankanın Aldığı Limit Aşımı Ücretinin İadesine Karar Verildi

İzmir Bayraklı Tüketici Hakem Heyeti, emekli Harun Demir’in itirazını haklı buldu. Limit aşımı gerekçesiyle kesilen ücretin “ayıplı hizmet” olduğu tespit edilerek paranın iadesine karar verildi.

Her gün defalarca bankamatiklere başvuruyoruz. Ancak para çemenin bir limiti var. Harun Demir, emekli maaşını almak istedi ancak bankanın 5 bin lira olan günlük para çekme limitini nedeniyle işlem ücreti ödemek zorunda kaldı.

Tüketiciyi Koruma Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Tamer Gören, Hakem Heyetinin tüketici lehine aldığı kararı Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Bankalar 2020 yılında Merkez Bankası’nın çıkardığı “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliğe” dayanarak limit aşımı bedeli alıyor. Ancak burada bankalara bir sınırlama getirilmiyor.

Milyarlarca lira kar açıklanmasına rağmen bankalar, halkın cebinden elini çekmiyor. Belirlenen limitin üstünde para bankamatikten çekildiğinde banka kazanıyor, bir gün bekleyip ücretsiz çektiğinizde de banka bu süre zarfında paradan para kazanıyor.

Tüketici Hakem Heyeti’nin limit aşımı ücretinin iade edilmesine dair kararını Tüketici Mahkemesi onarsa önemli bir emsal olacak.