İzmir'de kış kuşu sayısı arttı

İzmir'de bulunan sulak alanlardaki kış kuşu sayısında, geçen yıla göre artış yaşanıyor. Tarım Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri flamingo, sakarmeke gibi kuş türlerinde artış yaşandığını belirtti.

İzmir'de kış kuşu sayısı arttı

İzmir'de bulunan 14 sulak alandaki kış kuşu sayım çalışmaları sürüyor.

Flamingo, sakarmeke, gümüşi, martı ve fiyu gibi kuş türlerinin gözlemlendiğini belirten ekipler sulak alanda çalışmalarına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kış kuşu sayımına sivil toplum kuruluşu üyeleri ile gönüllü kuş gözlemcileri de katılıyor.

Gediz, Bakırçay ve Güzelhisar deltaları ile İzmir Körfezi gibi alanlarda Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı öncülüğündeki uzmanlar, teleskop ve dürbünlerle kuşları tek tek veya gruplar halinde sayarak kayıt altına alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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