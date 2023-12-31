İzmir'de Onlarca Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde de 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Türk Sahil Güvenliği, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.