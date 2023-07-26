İzmir'de rekor sıcaklık! Termometreler 44 dereceyi aştı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları saat 15.10 itibarıyla Aydın'da 43,5, İzmir'de 43,2, Manisa'da 41,6, Denizli'de 40,4 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bu verilerle en yüksek sıcaklığın 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kaydedildiği İzmir'de ölçüm yapılan 85 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İZMİR'DE TERMOMETREDE SICAKLIK 44,6 DERECEYİ GÖSTERDİ

İzmir'in bazı ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Buca ve Bornova'da 43,5 ve Karşıyaka'da 43,3 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşılırken Urla Uzunkuyu'da termometreler 44,6 dereceyi gösterdi.

İZMİR'DE SICAKTAN CADDE VE SOKAKLARDAKİ İNSAN YOĞUNLUĞU AZALDI

Rekor sıcaklığın kaydedildiği kentte bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.

Dışarı çıkmak durumunda kalan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı açıklamada yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlardan bugün gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını isteyerek, "Belediyemiz bünyesindeki engelli, hamile, kronik hastalıkları bulunanlar öncelikli olmak üzere bedenen sahada çalışan personelimize zorunlu olmadıkça saha çalışması yaptırılmayacaktır." ifadelerini kullandı.