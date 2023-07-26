Hava sıcaklığı zirve yapıyor! Uzmanlardan kritik uyarı geldi
Hava sıcaklıkları hızla yükseliyor. Akdeniz, Ege ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Bugün bir çok ilde yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Uzmanlar vatandaşların daha dikkatli olmasını istiyor.
Türkiye sıcaklarla kavruluyor.
Birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı... Hafta ortasında yılın en sıcak gününün yaşanacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı bugün zirve yapacak... Sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek.
İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın Marmara Bölgesi'nde 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Uzmanlar sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.