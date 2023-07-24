Meteoroloji uyardı: Bu günlere dikkat!

Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin bir uyarı yayımladı. Perşembe gününe kadar artacak hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji uyardı: Bu günlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcaklarla ilgili bir değerlendirme yayımladı. Batı ve Güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının salı gününden itibaren etkisini artıracağı çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji uyardı: Bu günlere dikkat! - Resim : 1

Çarşamba ve perşembe günleri sıcak hava dalgasına bağlı olarak, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması beklendiği açıklandı.

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Sıcak hava dalgasının perşembe günü akşam saatlerinden itibaren  batı ve kuzey kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine geleceği tahmin edildiği açıklandı.

Tarih verildi! Marmara Bölgesi kavrulacakTarih verildi! Marmara Bölgesi kavrulacakYurt

Önümüzeki günlerde bazı illerde beklenen hava durumu;

• ANKARA: 29-39
• İSTANBUL: 28-37
• İZMİR: 35-41
• EDİRNE: 32-42
• ÇANAKKALE: 30-37
• MUĞLA: 35-41
• ADANA: 34-40
• ANTALYA: 35-42
 Meteoroloji uyardı: Bu günlere dikkat! - Resim : 4KAYSERİ: 30-37

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