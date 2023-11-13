İzmir'de Silahlı Saldırı! 1 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Hafif ticari araca motosikletten açılan ateş sonucunda 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

İzmir'de Silahlı Saldırı! 1 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde korkunç bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı, Kozağaç mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir çıkmaz sokakta plakası henüz tespit edilemeyen motosikletten, 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca ateş açıldı.

Saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Çağatay A. hayatını kaybederken Çağatay A'nın kardeşi A.A. ile E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Çağatay A'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Sokağa Girmeden Önce Takip Etmiş!

Saldırıyı gerçekleştiren motosikletli şüpheli ya da şüphelilerin, hafif ticari aracı, çıkmaz sokağa girmeden önce motosikletle bir süre takip ettiği ve saldırının ardından olay yerinden aynı motosikletle kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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