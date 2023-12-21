İzmir'in En Ucuz 3 İlçesi Belli Oldu!

İzmir'de yeni bir hayat kurmayı düşünen vatandaşlar ile İzmirlileri ilgilendiren haber geldi. İzmir'in en ucuz 3 ilçesi listesini sizin için derledik. Kira fiyatları, konut satış fiyatları gibi etkenlere göre belirlenen listede İzmir'in en ucuz ilçeleri hangileri sorusunun yanıtına da cevap bulabilirsiniz. Bu ilçeler, İzmir'de yaşamaya karar veren veya şehir içinde kısıtlı bütçeden ötürü başka bir ilçeye taşınmak zorunda kalanlar için nokta atış niteliğindedir. İşte merak edilen o 3 ilçe...

İzmir'in En Ucuz 3 İlçesi

İzmir içerisinde taşınmayı düşünenler veya İzmir'de ev almayı düşünen insanlar İzmir'in en ucuz ilçeleri arasında bulunan bu 3 ili tercih ediyor. İzmir'in en ucuz 3 ilçesi olarak Gaziemir, Karabağlar ve Bornova öne çıkıyor.

Gaziemir

Gaziemir

İzmir'de kiraya çıkmak isteyen vatandaşların öncelikli tercihi, şehrin ilçeleri arasında Gaziemir oluyor. Bölgenin ekonomisi kiracılar için, İzmir'in diğer ilçelerine göre bir hayli uygundur.

Karabağlar

Karabağlar

İzmir'in en ucuz 3 ilçesi içerisinde bulunan Karabağlar'da da kira fiyatları Gaziemir gibi, diğer ilçelere göre ucuzdur. Burası da İzmir'e taşınmak isteyenler veya İzmir içerisinde daha ucuz ilçe arayanlar için oldukça iyidir.

Bornova

Bornova

Bornova, gerek konut fiyatlarının uygunluğu gerekse bölgenin ekonomik değeri, hem kiracılar hem de İzmir'de ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için uygun bir konumdadır.