Jandarma ve polis ortaklığında zehir tacirlerine büyük darbe

Afyonkarahisar’da jandarma ve polis tarafından yapılan ortak operasyonda zehir tacirleri şehir dışından getirdikleri 8 bin 143 adet uyuşturucu hapı satamadan yakalanırken, operasyonda araçta zulalanan uyuşturucu hapları ise eğitimli narkotik köpekleri buldu

Jandarma ve polis ortaklığında zehir tacirlerine büyük darbe
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.A. isimli şahsın İzmir’den kente uyuşturucu getireceği yönünde istihbarat aldı. Ardından harekete geçen ekipler İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde desteği ile İ.A.’nın evine baskın düzenledi. Şahsın evi ile birlikte kullandığı araçta eğitimli narkotik köpekleri ile aramam yapan ekipler 8 bin 143 uyuşturucu hapı zulalandığı aracın arka koltuğunun altında buldu.


Şahsın ifadesini alan ekipler şüphelinin uyuşturucu hapları İzmir’den M.T. ve C.İ., isimli şahısların getirdiğini ve onlardan aldığını söylemesi üzerine bu defa ekipler bu 2 şahsın peşine düştü. Yapılan incelemelerde şahısların kullandığı iki otomobilin şehirlerarası otogarın otoparkında olduğu tespit edildi. Ekipler ardından M.T. ve C.İ.’yi araçların içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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# İl Jandarma Komutanlığı # uyuşturucu
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