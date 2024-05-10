O iki şehirde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Ege Bölgesi genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Uşak ve Denizli’de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek olan yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Tahmin edilen kuvvetli yağış sisteminin gece yarısından sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.