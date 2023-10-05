Kaçakçılara Geçit Yok! Şanlıurfa Sınır Hattında Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa’da 6’sı göçmen kaçakçılığı organizatörü 32 aranan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Kaçakçılara Geçit Yok! Şanlıurfa Sınır Hattında Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçakçılara Geçit Yok!

Bu çerçevede Ceylanpınar, Akçakale, Harran ilçeleri sınır bölgelerinde 251 jandarma personelinin katılımı ile “Göçmen Kaçakçılığını Önleme ve Huzur Operasyonu” gerçekleştirildi.

Kaçakçılara Geçit Yok! Şanlıurfa Sınır Hattında Kaçakçılık Operasyonu - Resim : 1Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli, 6 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 69 düzensiz göçmen ile 10 tahditli göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6’sı göçmen kaçakçılığı organizatörü 32 aranan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılara Geçit Yok! Şanlıurfa Sınır Hattında Kaçakçılık Operasyonu - Resim : 2Yakalanan düzensiz göçmenler ise geri gönderilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçakçılara Geçit Yok! Şanlıurfa Sınır Hattında Kaçakçılık Operasyonu - Resim : 3
Operasyonda, 25 adet çalıntı motosiklet, 6 adet hacizli araç, 3 adet göçmen kaçakçılığında kullanılan araç, 12 adet tescilsiz araç, 270 kilogram kaçak çay, 3 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 123 araç trafikten men edildi. Kaçakçılıkta kullanılan araç ve sürücülerine de 1 milyon 43 bin 665 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaçakçılara Geçit Yok! Şanlıurfa Sınır Hattında Kaçakçılık Operasyonu - Resim : 4

Çorum'da Korkutan Olay! İş Yeri KurşunlandıÇorum'da Korkutan Olay! İş Yeri KurşunlandıYurt
# şanlıurfa # kaçakçılık # operasyon
Çok Okunanlar
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
Beşiktaş-Lugano Maçı Şifresiz mi?
Beşiktaş-Lugano Maçı Şifresiz mi?
AFAD ve Kandilli'ye göre 5 Ekim'de gerçekleşen son depremler...
AFAD ve Kandilli'ye göre 5 Ekim'de gerçekleşen son depremler...
Dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? 5 Ekim 2023 için güncel alış ve satış fiyatları...
Dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? 5 Ekim 2023 için güncel alış ve satış fiyatları...
Öne Çıkanlar Hesaplaşma Dönemine Karanlığa Değil Umuda Ortak Ol! | Doğu Perinçek Hesaplaşma Dönemine Karanlığa Değil Umuda Ortak Ol! | Doğu Perinçek İstanbul'da PKK Operasyonu! İstanbul'da PKK Operasyonu!