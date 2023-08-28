Kadıköy'de karadan ve havadan trafik denetimi! Yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Yayanın geçiş hakkını engellediler, hayati tehlike yarattılar...

Sürücüler hem trafik ekipleri tarafından karada hem de drone ile havadan kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil trafik polislerinin denetim yaptığı adres, İstanbul'un en kalabalık merkezlerinden biri olan Kadıköy.

Söğütlüçeşme Caddesi'ndeki Osmanağa Camii karşısındaki yaya geçidinde bir denetim noktası oluşturuldu.

Dron destekli gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara öncelik tanımadığı tespit edilen 12 sürücüye toplam 20 bin 519 lira para cezası kesildi.