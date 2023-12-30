Kahramanmaraş Fay Hattı Halen Aktif! Malatya'dan Sonra Şimdi de Hatay! Deprem Mi Oldu?

Bu sabah Hatay'da yaşanan 3.9 şiddetindeki deprem sonrası panik havası oldu. Son olarak 2023 yılının 6 Şubat'ta merkez üstü Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremler sonrası gözler Doğu Fay Hattından ayrılmadı. 6 Şubat'tan bu yana yaşanan depremler sonrası Malatya'da geçtiğimiz haftadan beri 4 üzerinde depremler meydana geliyor. Son olarak da Hatay'da yaşanan deprem sonrası gözler deprem uzmanlarına çevrildi.

Kahramanmaraş Fay Hattı Halen Aktif!

Naci Görür sosyal medya hesabından "Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok" sözlerini paylaştı. Ancak fay hattının halen aktif olduğunu içindeki diğer kalan enerjiyi boşalttığı söylendi. Bu da Şiddeti en fazla 5'e çıkan depremlere neden olacakken vatandaşların endişe etmemesi gerektiği belirtildi. Öte yandan dolan enerjinin büyük bir deprem habercisi olduğu da unutulmamalı. Her bir deprem de enerji biraz daha diğer kırılmalara kaydığı kaydedildi.

Kahramanmaraş depreminde Hatay, Malatya, Adıyaman ve Adana gibi bir çok şehir etkilendi. Güneydoğu Anadolu'daki bir çok şehri etkileyen bu deprem bölgede ufak bir sarsıntı da paniğe neden oluyor. Türkiye deprem tarihinde bir ilk Kahramanmaraş depremi birer gün aralıklarla aynı şiddetle deprem meydana gelmişti. İkisi de 7 şiddeti üzerindeydi. Uzmanların çoğu uyuyan fay hattının hareketlendiğini ve bölge de sık sık artçı şeklinde depremler yaşanabileceği konusunda uyarmıştı.