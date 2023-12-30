Kahramanmaraş Fay Hattı Halen Aktif! Malatya'dan Sonra Şimdi de Hatay! Deprem Mi Oldu?

6 Şubat depreminden sonra hareketlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde depremlere yol açan fay hattı durmuyor. Peki en son nerede deprem oldu? Malatya'dan sonra Hatay'da neler oluyor?

Kahramanmaraş Fay Hattı Halen Aktif! Malatya'dan Sonra Şimdi de Hatay! Deprem Mi Oldu?
Kahramanmaraş Fay Hattı Halen Aktif! Malatya'dan Sonra Şimdi de Hatay! Deprem Mi Oldu?

Bu sabah Hatay'da yaşanan 3.9 şiddetindeki deprem sonrası panik havası oldu. Son olarak 2023 yılının 6 Şubat'ta merkez üstü Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremler sonrası gözler Doğu Fay Hattından ayrılmadı. 6 Şubat'tan bu yana yaşanan depremler sonrası Malatya'da geçtiğimiz haftadan beri 4 üzerinde depremler meydana geliyor. Son olarak da Hatay'da yaşanan deprem sonrası gözler deprem uzmanlarına çevrildi.

Kahramanmaraş Fay Hattı Halen Aktif!

Naci Görür sosyal medya hesabından "Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok" sözlerini paylaştı. Ancak fay hattının halen aktif olduğunu içindeki diğer kalan enerjiyi boşalttığı söylendi. Bu da Şiddeti en fazla 5'e çıkan depremlere neden olacakken vatandaşların endişe etmemesi gerektiği belirtildi. Öte yandan dolan enerjinin büyük bir deprem habercisi olduğu da unutulmamalı. Her bir deprem de enerji biraz daha diğer kırılmalara kaydığı kaydedildi.

deprem hatay

Kahramanmaraş depreminde Hatay, Malatya, Adıyaman ve Adana gibi bir çok şehir etkilendi. Güneydoğu Anadolu'daki bir çok şehri etkileyen bu deprem bölgede ufak bir sarsıntı da paniğe neden oluyor. Türkiye deprem tarihinde bir ilk Kahramanmaraş depremi birer gün aralıklarla aynı şiddetle deprem meydana gelmişti. İkisi de 7 şiddeti üzerindeydi. Uzmanların çoğu uyuyan fay hattının hareketlendiğini ve bölge de sık sık artçı şeklinde depremler yaşanabileceği konusunda uyarmıştı. 

Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler... 30 Aralık 2023 Günü Son Dakika Depremler...Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler... 30 Aralık 2023 Günü Son Dakika Depremler...Yurt
# hatay deprem # malatya deprem # deprem
Çok Okunanlar
Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Yeni Yılın İlk Haftasında BİM'den Dev İndirim Zinciri! Her Şey 29,99 TL Kampanyası Başlıyor!
Yeni Yılın İlk Haftasında BİM'den Dev İndirim Zinciri! Her Şey 29,99 TL Kampanyası Başlıyor!
Eşi İçin Dikti, Şimdi İse Ticaretini Yapıyor! Türkiye'nin Her Yerine Satış Yapmaya Başladı!
Eşi İçin Dikti, Şimdi İse Ticaretini Yapıyor! Türkiye'nin Her Yerine Satış Yapmaya Başladı!
Mehmet Büyükekşi İstifa Etti Mi? Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrasında İstifa Etti Mi?
Mehmet Büyükekşi İstifa Etti Mi? Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrasında İstifa Etti Mi?
Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrası Siyasiler Ne Dedi?
Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrası Siyasiler Ne Dedi?
Öne Çıkanlar ABD ''YENİ BİR FİLİSTİN YÖNETİMİ'' KURMAYA ÇALIŞIYOR│Stratejik Akıl - Koray Kamacı #canlı ABD ''YENİ BİR FİLİSTİN YÖNETİMİ'' KURMAYA ÇALIŞIYOR│Stratejik Akıl - Koray Kamacı #canlı İletişim Başkanlığı'ndan Bilgi Kirliliğine Engel! İletişim Başkanlığı'ndan Bilgi Kirliliğine Engel!