Kahramanmaraş'ta deprem (29 Nisan Kahramanmaraş depremi)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # depremManisa'da dev uyuşturucu operasyonu Mersin'de feci kaza Sakarya'da feci kaza 21 ilde operasyon