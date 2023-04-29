Kahramanmaraş'ta deprem (29 Nisan Kahramanmaraş depremi)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem (29 Nisan Kahramanmaraş depremi)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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