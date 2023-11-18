Kahramanmaraş'ta İlgi Çeken Festival
Kahramanmaraş'ta Uluslararası EXPO Fuar Alanı, Çikolata ve Kahve Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Onikişubat Belediyesi'nin düzenlediği festival renkli görüntülere sahne oldu.
Kahramanmaraş'ta Çikolata ve Kahve Festivali kapılarını açtı. Türkiye’nin dört bir yanından giden çikolata ve kahve firmaları Uluslararası EXPO fuar alanında buluştu.
Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal festival hakkında bilgi verdi. 19 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek festivalde kahve tadımları, çikolata-kahve söyleşileri, seminerler ve yarışmalar yapılacak.
Onikişubat Belediyesi'nin düzenlediği festival vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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