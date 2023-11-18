Kahramanmaraş'ta İlgi Çeken Festival

Kahramanmaraş'ta Çikolata ve Kahve Festivali kapılarını açtı. Türkiye’nin dört bir yanından giden çikolata ve kahve firmaları Uluslararası EXPO fuar alanında buluştu.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal festival hakkında bilgi verdi. 19 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek festivalde kahve tadımları, çikolata-kahve söyleşileri, seminerler ve yarışmalar yapılacak.

Onikişubat Belediyesi'nin düzenlediği festival vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.