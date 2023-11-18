Depremden 10 Ay Sonra Yıkımlar Devam Ediyor

Depremlerin üzerinden 10 ay geçti yıkım çalışmaları devam ediyor. Malatya ve Hatay'da ağır hasar alan binaların yıkımı sağlandı.

Depremden 10 Ay Sonra Yıkımlar Devam Ediyor
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Malatya'da ağır hasarlı bir bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Kentte Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin bina yıkıldı, 36 bin civarında bina ağır hasar aldı. Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki 16 katlı bir binada inceleme yapan uzman ekip, yapının belirlenen bölümlerine 120 kilogram patlayıcı yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla bina saniyeler içinde yıkıldı. Bu görüntüler de Hatay'dan. Defne ilçesinde 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti. Ekipler, Harbiye ve Çekmece mahallesindeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı. Binaların iş makinesiyle kontrollü yıkımının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Şanlıurfa'da Yorgun Mermiye Dikkat ÇekildiŞanlıurfa'da Yorgun Mermiye Dikkat ÇekildiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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