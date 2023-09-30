Kahverengi Kokarca Böceğine Dikkat! Fındığınız Heba Olabilir

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan yaptığı açıklamada, 2017 yılında Gürcistan’dan Türkiye'ye giriş yapan ve ilk Artvin’in Kemalpaşa ile Hopa ilçelerinde görülen kahverengi kokarcanın 6 yılda tüm Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yayılarak başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlerde verim kaybına neden olduğunu kaydetti.

Kahverengi Kokarca Böceğine Dikkat!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde popülasyon yoğunluğunun artması halinde Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında en önemli ürünlerinden biri olan fındığın risk altında olduğunu ifade eden Karan, “Doğrudan zararını konukçusu olduğu bitkilerde oluşturur. Dolaylı zararını ise kışlamak için toplandığı alanlarda insanlarda rahatsızlık oluşturarak verirler. Sokucu emici ağız yapısına sahip olup erginleri ve nimfleri bir çok meyve ve sebzede emgi yaparak zarar yapar. Beslendiği meyvelerde başlangıçta küçük nekrotik alanları oluşturur. Esas zararı meyvelerin olgunlaşması sırasında görülür.

Özellikle elma, armut, şeftali ve nektarinde üretim dönemi boyunca yapmış olduğu zarar sonucu meyveler üzerinde kedi yüzüne benzer, meyvenin içine doğru genişleyen zedelenme çürük benzeri doku kayıpları oluşur. Domates, biber, mısır ve soya fasulyesinde de benze zarar şekilleri oluşur. Ayrıca mısır ve soya gibi bitkilerde taneler tohum özelliğini yitirir. Fındıkta ise boş şekilsiz ve lekeli meyve oluşumun neden olarak verim ve kalite kaybına sebep olur. Zararlı birçok konukçuda olgunlaşma öncesinde de beslenebildiği için meyveler geliştikçe zarar gören alanlar hasada yakın daha belirgin hale gelir” dedi.

Zararlı ile kültürel ve kimyasal mücadelenin şart olduğunu kaydeden Karan, “Kahverengi kokarcanın bugünlerde evlere olan geçişinin mücadele için bir avantaja çevrilerek 2024 yılı popülasyonunun azaltılması gerekmektedir. Bunun için evlere, balkonlara, odunluklara gelen böceklerin toplanarak imha edilmesi büyük önem taşımaktadır. İmha edilmeyen her dişi önümüzdeki yıl bir defada 28 adet olmak üzere, beslendiği bitkiye göre değişmekle birlikte toplamda 200 kadar yumurta bırakabilecektir. Evlere giren böceklerin süpürülüp ezilerek veya bir poşet içinde kapalı bırakılması gerekmektedir.

Doğadaki kışlamış erginlere karşı Mayıs ortasından itibaren Haziran sonu, nimf ve yeni nesil erginlere karşı Temmuz başı, Ağustos başı olduğu dönemlerde yüzey ve yeşil akşam ilaçlaması şeklinde, ruhsatlı ilaçlar kullanılarak yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.