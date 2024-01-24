Kamyonda 19 kilogram esrar bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan bir kamyonda 19 kilo 225 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir istihbarat çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, çalışmalar neticesinde plakasını belirlediği bir kamyonu takibe aldı. Bornova ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada ,19 kilo 225 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis ekiplerinin kamyonu araçlarla takibi ve durdurma anı, kamerayla görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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