Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına çıkıyor! Sarı-lacivertlilerde tek hedef kazanmak

Trendyol Süper Lig'de heyecan hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Ligde 22. hafta müsabakasında, ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bugün deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Saat 20.00'de başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

FENERBAHÇE YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Ligdeki son maçında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, şu ana kadar ligde oynadığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 58 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunan Fenerbahçe, kalesindeki 17 gole ise engel olamadı.

EN BAŞARILI DEPLASMAN TAKIMI

Fenerbahçe, ligde şu ana kadar deplasmanda en çok puan kazanan takım olarak öne çıkıyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Saı-lacivertliler, topladığı 54 puanın 28'ini deplasmanda kazandı.

7 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde ,Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor. Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

FENERBAHÇE İLE BAŞAKŞEHİR 32. RANDEVUDA

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, 32. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce ligde oynanan 31 müsabakada Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 46 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanlarındaki galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 15 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 galibiyet elde ederken, sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 16 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.