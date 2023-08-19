Karadeniz’de bu yıl balık popülasyonu

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl Karadeniz’de palamut olmadığını ama hamsinin bol olduğunu söyledi.

15 Nisan’da yasaklanan av sezonu 1 Eylül gecesi balıkçıların ‘Vira Bismillah’ demesi ile başlayacak. Yaklaşan sezon öncesi denizlerdeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Malkoç, geçen yıl bu zamanda tezgahlara düşen çingene palamudunun bu sene hiç görünmediğini, sezonun geri kalanında da palamudun olacağını düşünmediğini söyledi. Hamsi ve diğer balık türlerinde ise bolluk yaşanacağına dikkat çeken Malkoç, önemli açıklamalarda bulundu.

PALAMUT YOK HAMSİ BOL

Karadeniz’de yaptıkları araştırmalar neticesinde palamudun görülmediğini bunun nedenini de hava şartlarına bağlayan Başkan Atıf Malkoç, “Bu sene Karadeniz’de palamut yok. Geri kalan tüm sezon balıkları ise denizde görünüyor. Palamudun olmaması ve mazot fiyatları haricinde bir sıkıntımız yok. Geçen yıl Ağustosun 10’unda çingene palamutları tezgahlardaki yerini alıyordu. Bu sene ise palamut hiç havyar tutmamış. Çok yağmur yağdığından dolayı palamudun olmadığını düşünüyor. Sevindirici olan taraf ise bu sene hamsinin çok olacağını ümit ediyoruz. Hamsinin yanı sıra mezgit, istavrit ve barbunun da bolca olacağını öngörüyoruz” dedi.

Balıkçılar, Samsun’da 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece düzenlenecek tören ile balık avlamak için Karadeniz’in bereketli sularına açılacaklar.