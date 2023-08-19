Kahramanmaraş'ta iki ayrı noktada yangın! Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Kahramanmaraş’ta kontrol altına alındıktan sonra iki farklı bölgeye sıçrayan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta iki ayrı noktada yangın! Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Yangın, Andırın ilçesi Kargacayır kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arasöz, 3 su tankı, 6 helikopter, 2 uçak ve 120 personel sevk edildi.

Hava araçları yangına Aslantaş ve Klavuzlu barajlarından aldıkları su ile müdahale ederken, kontrol altına alındıktan sonra iki farklı bölgeye sıçrayan yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta iki ayrı noktada yangın! Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor! - Resim : 1

Kahramanmaraş'ta iki ayrı noktada yangın! Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor! - Resim : 2

Kamyon dolusu atığı ormana attılar, cezadan kaçamadılar!Kamyon dolusu atığı ormana attılar, cezadan kaçamadılar!Yurt
# yangını # orman yangını # Kahramanmaraş
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