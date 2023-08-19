Kamyon dolusu atığı ormana attılar, cezadan kaçamadılar!

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde Yuvacık Barajı'na akan derenin yakınlarındaki ormanlık alana bırakılan atıklar nedeniyle ekipler harekete geçmişti.

Kamyon dolusu atığı ormana attılar, cezadan kaçamadılar!
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Yapılan incelemeler sonucunda atıkların hastanede kullanılmamış olduğu belirlenirken, bir fabrikanın atıklarını geri dönüşüm firması yoluyla bertaraf ettirmek yerine ormanlık alana attığı tespit edildi. Atıkları ormanlık alana döken firmaya 812 bin TL para cezası kesildi.

Kamyon dolusu atığı ormana attılar, cezadan kaçamadılar! - Resim : 1

KAMYON DOLUSU ATIĞI ORMANA ATTILAR!


Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Servetiye Cami köyünde ormanlık alana geçtiğimiz günlerde bir kamyon dolusu atık bırakılmış, manzarayı gören köylüler ve doğa severler yetkililere haber vermişti. Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı'nı besleyen dereye yakın bir noktada bırakılan atıklar yetkililer tarafından temizlenirken, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.


Servetiye Cami köyünün giriş ve çıkışlarındaki kameralar ile bölgedeki diğer kameralar tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda atıkların hastanede kullanılmamış olduğu belirlenirken, bir fabrikanın atıklarını geri dönüşüm firması yoluyla bertaraf ettirmek yerine ormanlık alana attığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıkları ormana atan fabrikaya 812 bin TL idari para cezası kesildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Kamyon dolusu atığı ormana attılar, cezadan kaçamadılar! - Resim : 2

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# çevre kirliliği # çöp kamyonu # atık # orman
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