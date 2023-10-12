Kars'ta Soğuk Hava Etkili Oldu

Küçük su göletlerinin yüzeyi dondu. Bu olağandışı hava koşulları, hayvan besicilerini de etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış Yağbasan mevkisinde, soğuk hava etkili oldu.

Sarıkamış'ın yanı sıra Susuz ilçesinde de manzara aynı oldu. Bu ilçede de bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Kışın kendini hissetirmesiyle, Kars'ın güzellikleriyle birlikte zorlukları da gözler önüne serildi.

Bölge halkı ve hayvan yetiştiricileri soğuk hava şartlarına karşı oldukça dikkatli.