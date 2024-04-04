Kazada beton mikserinin altında kaldı!

Olay, İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Kaldırımdan ilerleyen 2 motosikletli çarpışırken motosikletlilerden 1'i yola savruldu. Savrulan motosikletli beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Kazada beton mikserinin altında kaldı!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, akşam saatlerinde Hadımköy yolu üzerinde yaşandı. Olay yerinden edinilen bilgilere göre, kaldırımda seyreden 2 motosikletli çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden 1'i yola savruldu.

Savrulan sürücü, o sırada yoldan geçen beton mikserinin altına kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri beton mikserinin altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırılırken beton mikseri sürücüsü ifade için emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# trafik kazası # istanbul # esenyurt
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