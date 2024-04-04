Askerlerin toplu oy kullanma görüntülerine MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin "

Askerlerin toplu oy kullanma görüntülerine MSB'den açıklama
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Bakanlık kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

- 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir.
TFF Fenerbahçe'nin erteleme talebini reddettiTFF Fenerbahçe'nin erteleme talebini reddettiSpor
# yerel seçim # msb
Çok Okunanlar
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Öne Çıkanlar "Türkiye kuşatılmış durumda..." | Yıldırım Gençer "Türkiye kuşatılmış durumda..." | Yıldırım Gençer Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak... Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak...