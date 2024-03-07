Kendi arabasını ateşe verdi!

Kocaeli'nde bir kişi kendi otomobilini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi gecikmedi. İşte detaylar...

Kendi arabasını ateşe verdi!
Editör: Yağmur Biçen

Kocaeli Çayırova'da  iddialara göre bir kişi otomobilini ateşe verdi. Otomobil  yanarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

İddialara göre, Çayırova'da ismi öğrenilemeyen bir sürücü, bilinmeyen bir nedenle kendi aracını ateşe verdi. Otomobil cayır cayır yanarken siyah duman gökyüzünü kapladı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# otomobil # yangın
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