Kilisedeki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında saldırıyı gerçekleştiren zanlıların bindiği aracı bir hafta önce kullandığı belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.