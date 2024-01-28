Kilisedeki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Sarıyer'de, bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilisedeki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında saldırıyı gerçekleştiren zanlıların bindiği aracı bir hafta önce kullandığı belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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# kilise saldırısı
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