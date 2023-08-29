Kilis’te arazi kavgası kanlı bitti

Kilis’te dayı ile yeğenin arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kilis’te arazi kavgası kanlı bitti
Kilis’te dayı ile yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti
Editör: Süleyman Daban
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Olay, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. ile dayısı M.Y. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.Y. aldığı av tüfeğiyle dayısı M.Y’ye ateş ederek öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan incelemede M.Y. hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Firari şüpheli T.Y.’nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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