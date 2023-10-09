Kitapların Ömürlerini Uzatan Usta Eller

Gaziantep'te yaşayan 64 yaşındaki Ömer Faruk Cengiz, usta elleriyle ciltlediği eski kitapların ömrünü uzatıyor. Özverisiyle ne kendinin ne de kitapların yaşlanmasına izin vermiyor.

Kitapların Ömürlerini Uzatan Usta Eller

Mesleği özveri ve incelik gerektiriyor. Yıllardır binlerce kitaba ömür katıyor...

Ömer Faruk Cengiz 64 yaşında. Mersin'de yaklaşık 40 yıldır yıpranmış kitapları onarıyor.

Mesleğine gönül veren Cengiz, kırtasiyecilik yaparken müşterilerinden gelen talepleri geri çevirmedi ve yıpranmış kitaplara el uzattı. Cengiz kazancını her zaman kitaptan çıkardığını söylüyor. Kitapların hayatı değiştirici ve topluma etki gücünü bildiğini ifade eden usta isim, "Kitaba vefa borcum var." diyor.

Emekli olduktan sonra memleketi Gaziantep'e taşınan Cengiz, kitap onarma ve ciltleme mesleğini Şahinbey ilçesindeki tarihi Mecidiye Han'da, ilerlemiş yaşına rağmen sürdürüyor.

Fazla para istemiyor Ömer Faruk Cengiz. Hatta zaman zaman, pek çok kitabı ücretsiz olarak onarıyor.

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