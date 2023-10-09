Şanlıurfa'da Hemşireye Şiddet Cezasız Kalmayacak

Sağlık çalışanına şiddet uygulayan saldırgan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şanlıurfa'da bir hasta ve eşi rahatsızlığı sebebiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Hasta kadına iğne yapan erkek hemşire Mehmet Şah Bilge, hastanın eşi tarafından darp edildi.

Savcılık Tutuklama Kararı Verdi!

Hemşirenin burnunu kıran saldırgan Kadir Fatih S. olayın ardından gözaltına alınmış ve mahkemece tutuksuz yargılama kararı verilmişti. Savcılığın itirazı üzerine mahkeme saldırganın tutuklu yargılanması için arama kararı çıkarttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, firari saldırganın en kısa sürede yakalanıp yargılanacağını duyurdu.

- ŞANLIURFA Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce hakkında tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın TUTUKLU YARGILAMA talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz.