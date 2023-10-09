Adıyaman'daki Kazılarda Oda Mezar Bulundu

Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'da Perre Anti Kenti'ndeki kazılarda, 18 bireye ait oda mezar bulundu.

2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı. Bu yıl nisan ayında 72 işçiyle başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, oda mezarın özelliği ile ilgili bilgi verdi.